МИД Турции призвал стороны конфликта в Ливии к немедленному прекращению противостояния

МИД Турции заявил, что с большой тревогой следит за событиями в Ливии, которые привели к гибели гражданских лиц и призвал стороны к немедленному прекращению боевых действий, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

В заявлении указывается, что МИД Турции с большой тревогой следит за продолжающимся конфликтом в Ливии, повлекшим за собой гибель мирных жителей.

В заявлении говорится, что сохранение спокойствия, которое было установлено благодаря большим усилиям, имеет решающее значение для безопасности, стабильности и будущего Ливии: «Мы призываем стороны действовать с понимание этого, проявлять сдержанность, здравый смысл и немедленно прекратить противостояние».

«Эскалация насилия также ставит под угрозу решимость ливийского народа добиться прочного мира и стабильности и его видение продвижения политических процессов, особенно проведения выборов. В связи с этим мы ожидаем, что стороны положат в сторону оружие и сосредоточатся на решении проблемы мирным путем как можно скорее», - призывает МИД Турции.

Турция считает необходимым как можно скорее провести справедливые, свободные и общенациональные выборы в рамках желаний и ожиданий ливийского народа. Турция за стабильность, благополучие и безопасность в Ливии.

МИД отмечает: «В этом контексте требуется быстрое завершение работ по правовой инфраструктуре при содействии ООН».

В заявлении подчеркивается, что Турция поддерживает своих ливийских братьев для достижения этих целей. Анкара и впредь будет оказывать всяческую поддержку для установления прочного мира и стабильности.

В столкновениях, которые вспыхнули между двумя группировками, действующими на западе страны сегодня утром, в столице Ливии Триполи погибли 12, ранены 87 человек.