Турция не одобрит вступление Швеции и Финляндии в НАТО при невыполнении обещаний - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что будет придерживаться своей позиции по вопросу вступления Швеции и Финляндии в НАТО, пока обещания, данные Анкаре, не будут выполнены, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"До тех пор пока обещания, данные нашей стране, не будут выполнены, мы будем придерживаться нашей принципиальной и решительной позиции по вопросу [членства Швеции и Финляндии в НАТО]", - приводит агентство Anadolu слова турецкого лидера, который выступал в парламенте.

18 мая Финляндия и Швеция подали заявки на вхождение в состав альянса, однако процесс вступления немедленно заблокировала Турция, потребовав от этих стран объявить террористическими курдские организации, выдать лиц, обвиняемых в терроризме или участии в попытке госпереворота в 2016 году, и отменить запреты на поставки оружия Анкаре. 28 июня, перед началом саммита НАТО в Мадриде, прошли переговоры лидеров Турции, Финляндии, Швеции и генсека НАТО. Был подписан меморандум, позволяющий Стокгольму и Хельсинки вступить в НАТО. Как сообщил турецкий лидер, Швеция обещала выдать более 70 лиц, причастных к террористической деятельности. 30 сентября Швеция отменила ограничения на экспорт военного оборудования в Турцию, введенные в 2019 году.