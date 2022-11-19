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У берегов Турции в Эгейском море спасены более 50 мигрантов

Турция Материалы 19 ноября 2022 23:23 (UTC +04:00)
У берегов Турции в Эгейском море спасены более 50 мигрантов

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Береговая охрана Турции спасла 51 нелегального мигранта у берегов района Айвалык западной провинции Балыкесир, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

По данным Управления береговой охраны Турции, греческие военные насильно перенаправили надувную лодку с мигрантами в турецкие территориальные воды в Эгейском море.

Мигранты подали сигнал о помощи, на который откликнулись в Турции. На помощь выдвинулся катер «TCSG-28».

Всем спасенные - граждане иностранных государств. Им оказана медицинская помощь, выданы продукты питания.

Мигранты доставлены в Управление по делам миграции провинции Балыкесир. ​​​​​

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