Эрдоган: Рост интереса инвесторов – следствие доверия к экономике и дипломатии Турции

Рост интереса инвесторов к Турции – это также показатель доверия к экономике и дипломатии нашей страны. Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган в послании к участникам VI Конгресса инвестиционных рынков Турции, стартовавшего в четверг в Стамбуле, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

По его словам, попытки нанесения ущерба турецкой экономике обречены на провал, а заявления и оценки отдельных антитурецких экспертов не изменят реалий страны.

Глава государства привлек внимание к стабильно развивающейся на фоне пандемии Турции, расположенной в регионе, полном конфликтов. «Мощная база системы здравоохранения, умение быстро восстанавливаться и многие другие плюсы, превратили Турцию в одну из восходящих звезд последнего периода. С первого дня украинско-российского кризиса, Анкара придерживалась сбалансированного подхода, стремясь к достижению договоренностей в регионе. Наша страна усилила свою роль «ключевого игрока» в регионе. Поэтому считаю возрастающий интерес инвесторов, проявлением доверия к экономике и дипломатии Турции», - отметил глава государства.

Он выразил уверенность в том, что благодаря новым достижениям, Турция продолжит «эпопею успехов XXI века» .

В довершении Эрдоган вновь подчеркнул готовность властей Турции к оказанию максимальной поддержки иностранным инвесторам, «доверяющим светлому будущему страны».