Дипломатия может приблизить урегулирование в Украине - Чавушоглу

Принципы уважения к территориальной целостности, суверенитету и независимости государств лежат в основе деятельности ООН и являются одними из основополагающих принципов ОБСЕ. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, выступая на 29-м заседании Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в польском Лодьзе, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По словам министра, в нынешнем году заседание глав дипломатических ведомств ОБСЕ проходит на фоне чрезвычайных обстоятельств, являющихся следствием войны в Украине.

"Урегулирование ситуации путем переговоров возможно, если будет дан шанс дипломатии. Подрыв этой жизненно важной платформы не принесет пользы ни одной из сторон. Турция и впредь будет активно поддерживать работу ОБСЕ, потому что у нас нет другой подобной всеобъемлющей площадки", - сказал Чавушоглу.

Глава турецкой дипломатии напомнил, что акцент на устранении недоверия между государствами-участниками организации был сделан на встрече ОБСЕ в Стокгольме в 2021 году, отметив при этом усилия Польши. Доверие можно построить только на принципиальной политике, отметил Чавушоглу.

"Турция продолжает прикладывать все усилия с целью облегчения чрезвычайных ситуаций. В их числе: зерновое соглашение, переговоры Международного агентства по атомной энергии и российской государственной корпорации "Росатом", касающиеся безопасности Запорожской АЭС, а также обмен военнопленными", - сказал глава МИ