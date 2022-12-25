Президент Эрдоган поздравил христиан с Рождеством

Президент Эрдоган по случаю рождественских праздников выступил с обращением к гражданам христианской веры, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Президент Реджеп Тайип Эрдоган обратился к христианам: «Я искренне поздравляю с рождественскими праздниками наших граждан, принадлежащих к христианской вере. В соответствии с ценностями цивилизации, к которой мы принадлежим, мы рассматриваем существование различных религий и культур как наше богатство».

Поздравляя граждан христианской веры с Рождеством, Эрдоган сказал:

«В соответствии с ценностями цивилизации, к которой мы принадлежим, мы рассматриваем существование различных религий и культур как богатство. Это понимание, которое является основой мира и безопасности нашей нации, ее единства и солидарности, наша самая важная сила, которая позволит нам жить вместе в мире в будущем».

«Я надеюсь, что рождественские праздники, которые наши граждане-христиане отмечают в соответствии со своими убеждениями, будут способствовать развитию климата солидарности. С этими чувствами и мыслями я еще раз поздравляю весь христианский мир, особенно наших христианских граждан, и желаю им добра», - отметил президент Эрдоган.