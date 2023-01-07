В Стамбуле задержали боевиков ИГ, готовивших теракт в новогоднюю ночь

Полиция Стамбула задержала двух боевиков экстремистской группировки "Исламское государство", которые готовили теракт в новогоднюю ночь в одном из районов турецкого мегаполиса, передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Антитеррористическая операция была проведена в районе Башакшехир в европейской части Стамбула за несколько часов до наступления Нового года. Вышедшая на след радикалов полиция прострелила колеса машины, на которой те пытались скрыться. Один из них, являющийся специалистом по изготовлению взрывных устройств, помещен в следственный изолятор. В отношении другого проводятся мероприятия по депортации.

Согласно данным полиции, боевики ИГ планировали теракт, аналогичный совершенному в Стамбуле этой же организацией в ночь на 1 января 2017 года в элитном центре развлечений. Тогда погибли 39 человек.