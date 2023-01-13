Рим поддерживает усилия Анкары по Украине - глава МИД

Рим поддерживает усилия Анкары по возобновлению диалога с целью урегулирования российско-украинского конфликта. Благодаря геостратегическому расположению и контактам со всеми сторонами, Турция играет важную роль в продвижении мирной повестки в регионе. Об этом заявил министр иностранных дел и международного сотрудничества Италии Антонио Таяни, комментируя "Анадолу" посредническую роль Турции в восстановлении стабильности в Черноморском регионе, передает Trend.

"Думаю, что Турция вместе с другими международными игроками может сыграть значительную дипломатическую роль в этом вопросе. Наглядным свидетельством тому является "зерновое соглашение", что было встречено с одобрением и в Риме", - продолжил министр. Он напомнил, что в целях поддержки усилия по зерновому коридору, Италия в ноябре 2022 году подписала договоренность со Всемирной продовольственной программой ООН по вопросу выделения 2 млн евро.

Касаясь двусторонних отношений, глава МИД Италии отметил, что уровень итальянско-турецкого товарооборота за последние годы достиг рекордного уровня. По его словам, Рим и Анкара нацелены довести товарооборот до 25 млрд долларов в год. Таяни подчеркнул, что Турция входит в число ведущих экономических и торговых партнеров Италии.

Дипломат отметил далее, что Италия и Турция разделяют твердую приверженность суверенитету Ливии.

"Стабильность в Ливии имеет значимость для стабильности всего Средиземноморья, а также южного фланга НАТО. Италия и Турция разделяют твердую приверженность суверенитету, территориальной целостности и национальному единству Ливии. Наши страны – в числе крупнейших экономических партнеров Ливии", - сказал Таяни.

Он напомнил, что Рим и Анкара неоднократно призывали ливийские власти провести свободные и справедливые выборы.

Турция и Италия полностью поддерживают усилия ООН по содействию всеобъемлющему политическому урегулированию ситуации в Ливии.