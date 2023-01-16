В Кыргызстане начал работу филиал MÜSİAD (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - С участием посла Турции в Бишкеке Ахмеда Садыка Догана, заместителя председателя MÜSİAD Давуда Алтунбаша, членов правления MÜSİAD, представителей деловых кругов Кыргызстана и членов ассоциации состоялась церемония открытия Кыргызского филиала Ассоциации независимых промышленников и бизнесменов Турции (MÜSİAD).

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на TurkicWorld, в рамках программы открытия и деловой поездки в столице Кыргызстана Бишкеке делегация MÜSİAD во главе с заместителем председателя ассоциации Давудом Алтунбашем совершила ряд визитов.

Посол Турции в Бишкеке Ахмед Садык Доган, заместитель председателя MÜSİAD Давуд Алтунбаш, президент ассоциации в Кыргызстане Реджеп Гюзель и члены правления ассоциации встретились с заместителем министра экономики Кыргызстана Айнурой Усенбековой и проинформировали о работе MÜSİAD.

В рамках визита члены MÜSİAD, которые также встретились с президентом Торгово-промышленной палаты Кыргызстана Темиром Сариевым, посетили компании Beta Tea, Bitrade Impex и Yaşar Group, провели обмен мнениями о деловой и коммерческой жизни в регионе.

В завершение турецкие и кыргызские бизнесмены приняли участие в деловом ужине, организованном в рамках программы открытия MÜSİAD Qırğızıstan и деловой поездки. Программа завершилась культурной частью, было сделано фото на память.

(Перевод: Нубар Кулузаде)