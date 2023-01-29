Президент Эрдоган оказался одним из самых популярных лидеров в социальных сетях

Согласно исследованию фонда, анализирующего цифровые данные в Италии, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган является одним из самых популярных лидеров в социальных сетях, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Итальянское агентство ANSA сообщает, что Итальянский фонд цифровых технологий составил отчет "цифрового наблюдения". Фонд проанализировал учетные записи 24 глав государств и правительств в социальных сетях Facebook, Instagram и Twitter.

По данным исследования, самыми популярными мировыми лидерами в социальных сетях являются президент США Джо Байден, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Украины Володимир Зеленский.

Один из официальных лиц Фонда цифрового наблюдения Сандро Джорджетти привел конкретные цифры: "Учитывая три платформы социальных сетей, с точки зрения количества подписчиков Байден имеет более чем 66 миллионов подписчиков, за которым следует Эрдоган с более чем 40 миллионами подписчиков и Володимир Зеленский с 27 миллионами подписчиков. У Зеленского больше международных последователей, чем у двух других лидеров. Это связано общественным интересом, вызванным конфликтом в Украине".

Среди остальных лидеров наиболее активными являются президент Бразилии Луиз Игнасио Лула да Сильва, президент Египта Абдул-Фаттах ас-Сиси и премьер-министр Италии Джорджия Мелони.