Мы сделаем все возможное, чтобы восстановить наши города - Махмуд Асмалы (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Мы сделаем все возможное, чтобы вновь отстроить наши города, вернуть жизнь в прежнее русло.

Как сообщает Trend в четверг со ссылкой на TurkicWorld, об этом сказал председатель Ассоциации независимых промышленников и предпринимателей Турции (MÜSİAD) Махмуд Асмалы.

Он отметил, что работа в зоне землетрясения в Хатае, Кахраманмараше, Малатье и других пострадавших регионах не прерывается. В зоне стихийного бедствия работают мобильные кухни, волонтерами MÜSİAD для пострадавших от землетрясения организована раздача горячего питания, в скором времени MÜSİAD будет передан в пользование пункт питания, который будет обслуживать 5000 человек в день.

Говоря о контейнерном городке, который установит MÜSİAD в Эльбистане в провинции Кахраманмараш, Асмалы также сообщил, что работа в этом направлении идет быстрыми темпами и в координации с Агентством по управлению чрезвычайными ситуациями Турции (AFAD).

Как сообщается, при поддержке членов MÜSİAD Карлсруэ и MÜSİAD Париж продолжаются работы по установке полевого госпиталя в Хатае.

Напомним, что 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. В результате землетрясения произошли серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.