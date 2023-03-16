Мы регулярно связываемся с главами России и Украины - Эрдоган

БАКУ /Trend/ - Мы регулярно связываемся с Президентом России Владимиром Путиным и Президентом Украины Володимиром Зеленским.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления на чрезвычайном саммите Организации тюркских государств (ОТГ) в Анкаре.

Он отметил, что Турция принимает активное участие в переговорах для установления прочного мира.

"Турция продолжит свои усилия по возвращению сторон за стол переговоров", - добавил Реджеп Тайип Эрдоган.

Напомним, что 16 марта в Анкаре проходит чрезвычайный саммит глав государств Организации тюркских государств (ОТГ).