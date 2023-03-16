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Мы регулярно связываемся с главами России и Украины - Эрдоган

Турция Материалы 16 марта 2023 14:48 (UTC +04:00)
Мы регулярно связываемся с главами России и Украины - Эрдоган

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - Мы регулярно связываемся с Президентом России Владимиром Путиным и Президентом Украины Володимиром Зеленским.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления на чрезвычайном саммите Организации тюркских государств (ОТГ) в Анкаре.

Он отметил, что Турция принимает активное участие в переговорах для установления прочного мира.

"Турция продолжит свои усилия по возвращению сторон за стол переговоров", - добавил Реджеп Тайип Эрдоган.

Напомним, что 16 марта в Анкаре проходит чрезвычайный саммит глав государств Организации тюркских государств (ОТГ).

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