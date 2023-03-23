Турция продолжит борьбу с терроризмом - Эрдоган

Турция продолжит антитеррористические операции как внутри, так и за пределами страны до тех пор, пока террористические организации будут представлять угрозу для ее национальной безопасности.

Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления в провинции Кахраманмараш, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

“Наши операции внутри и за пределами наших границ будут продолжаться до тех пор, пока последний террорист не перестанет представлять угрозу для нашей страны и народа”, - сказал, в частности, турецкий лидер.

Глава государства также указал на бесперспективность попыток оказать давление на Турцию посредством террористических организаций.

“Мы предотвратим попытки поставить Турцию на колени посредством терроризма и конструировать турецкую политику с помощью маргинальных структур”, - подчеркнул президент Эрдоган.