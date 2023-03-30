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Эрдоган провел телефонный разговор с коллегой из ОАЭ

Турция Материалы 30 марта 2023 22:36 (UTC +04:00)
Эрдоган провел телефонный разговор с коллегой из ОАЭ

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел в четверг телефонный разговор с коллегой из Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

В Управлении по связям Администрации президента Турции сообщили, что собеседники обсудили двусторонние связи и региональные процессы.

Турецкий лидер выразил благодарность президенту ОАЭ за солидарность и поддержку на фоне последствий февральских землетрясений.

Лидеры двух стран поздравили друг друга с началом священного месяца Рамазан.

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