Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. В мире
  3. Турция

Эрдоган подчеркнул неизменность усилий по поддержке жителей зоны бедствия в Турции

Турция Материалы 19 мая 2023 02:15 (UTC +04:00)
Эрдоган подчеркнул неизменность усилий по поддержке жителей зоны бедствия в Турции

Читайте Trend в

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул недопустимость манипулирования в политических целях темой восстановления зоны бедствия, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

По словам президента, правительство не прекращает усилий по поддержке миллионов граждан, пострадавших в результате землетрясений 6 февраля, жертвами которых стали более 50 тыс. жителей страны.

«Вместе с тем, определенные силы пытаются играть на чувствах граждан. В преддверии второго тура голосования на выборах президента в ход пускаются лживые утверждения о некоем прекращении поставок помощи в зону бедствия или выдворении из гостиниц людей, лишившихся своих домов. Я уже не говорю о кампаниях дезинформации в соцсетях», - сказал турецкий лидер.

Политик выразил уверенность в том, что благодаря солидарности народа и властей, все последствия бедствия будут устранены, а силы, стоящие за потоком лживой информации, не достигнут своих целей.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости