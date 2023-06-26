ВС Турции нейтрализовали 11 террористов РПК на севере Сирии

БАКУ /Trend/ - В результате спецоперации Национальной разведывательной организаци Турции (MIT) в городе Мюнбич на севере Сирии нейтрализованы 11 террористов РПК, передает Trend.

Спецоперация с применением ракет и минометов была проведена в зоне «Щит Евфрата».

Президент Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что с 1984 года, когда боевики PПK впервые совершили кровавое преступление в Турции, до марта 2020 года погибли 7500 сотрудников сил безопасности Турции и 6800 мирных жителей от рук этой кровавой организации.

PПK была включена в списки террористических организаций США и Европейского союза.

В последние годы PПK пытается переложить ответственность за насилие в регионе на свои ответвления.

В Сирии террористы PПK прикрываются названиями PYD и YPG, а в последние два года они называют себя "Сирийскими демократическими силами".

В Иране PПK действует под названием "Партия свободной жизни Курдистана" (PJAK).