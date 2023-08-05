В Турции грузовик врезался в автомобиль жандармерии, есть пострадавшие

БАКУ /Trend/ - В районе Хорасан турецкой провинции Эрзурум грузовой автомобиль врезался в автомобиль жандармерии.

Как передает Trend, в результате ДТП пострадали водитель грузовика, а также один охранник и трое военнослужащих, находящихся в автомобиле жандармерии.

Прибывшие на место происшествия бригады скорой помощи доставили раненых в больницы. Трое военнослужащих были доставлены в городскую больницу Эрзурума, а получившие легкие ранения водитель грузовика и охранник в государственную больницу Хорасана.

Водитель грузовика после получения необходимой медицинской помощи был доставлен в управление жандармерии Хорасанского района для допроса.

Причина ДТП пока неизвестна.