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В Турции откроют крупнейший в стране музей под открытым небом

Турция Материалы 15 августа 2023 07:16 (UTC +04:00)
В Турции откроют крупнейший в стране музей под открытым небом

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Через три месяца планируется открытие музея под открытым небом, расположенного в районе Азизийе в турецкой провинции Эрзурум, передает Trend.

В экспозиции будут представлены около 500 артефактов из камня.

Большинство из этих артефактов были обнаружены во время археологических раскопок в районе Азизийе и принадлежат к XIV веку. Среди них можно увидеть саркофаги, ядра для пушек, надгробия и основания колонн.

Планируется, что музей Азизийе станет самым крупным музеем под открытым небом в Турции по числу представленных артефактов.

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