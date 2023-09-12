Турция отправит помощь Ливии для ликвидации последствий наводнения

БАКУ /Trend/ - Турция намерена отправить помощь Ливии для ликвидации последствий стихийного бедствия, унесшего жизни свыше 2 тыс. человек. Об этом говорится в сообщении Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD), передает Trend.

«Турция в ответ на призыв правительства Ливии о международной помощи отправит в страну 150 спасателей, палатки и материалы для палаток, 2 спасательные машины, 4 лодки и генераторы», - говорится в сообщении.

Отметим, что циклон «Даниэль» обрушился на северо-восток Ливии 10 сентября и принес в расположенные на побережье Средиземного моря города штормовой ветер и сильные ливни с грозами.