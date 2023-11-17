В парламенте Турции отложили рассмотрение заявки Швеции в НАТО

БАКУ /Trend/ - Комитет по внешним делам Турецкого парламента принял решение отложить рассмотрение законопроекта о подтверждении протокола о вступлении Швеции в НАТО.

Как сообщает Trend со ссылкой на TurkicWorld, на заседании выступил заместитель министра иностранных дел Турции, Бурак Акчапар.

Он отметил положительные изменения в восприятии шведской стороной законных обеспокоенностей Турции в области безопасности, особенно в контексте противодействия террористической организации РПК.

Заместитель министра сообщил, что Швеция предоставит Турции дорожную карту, включающую обязанности и шаги, необходимые для борьбы с терроризмом.

По итогам дебатов комитет принял решение отложить утверждение вступления Швеции в НАТО ввиду отсутсвия ясности обсуждаемого предмета и недостаточной зрелости переговоров.