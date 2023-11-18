Турция инициирует создание инспекционного механизма для проверки наличия у Израиля ядерного оружия - Эрдоган

БАКУ /Trend/ - Анкара инициирует создание инспекционного механизма для проверки наличия у Израиля ядерного оружия.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, отвечая на вопросы журналистов в Германии.

"На данный момент более тысячи юристов обратились в Международный уголовный суд с просьбой расследовать эти военные преступления, и обращения продолжают поступать. Это одна часть работы. С другой стороны, Израиль не является стороной Договора о нераспространении ядерного оружия. Но у стран-членов есть возможность обратиться в Международное агентство по атомной энергии и запросить механизм мониторинга. Теперь мы активируем его. Они соберут совет директоров и примут решение по этому вопросу. Данный процесс займет некоторое время. Они должны передать решение Совета в Совет Безопасности ООН, высший орган Агентства по атомной энергии. Вполне возможно, что США встанут на сторону Израиля и наложат вето на этот вопрос. Однако то, что этот вопрос стал предметом спора, является огромным событием. Впервые в официальных документах зафиксировано подобное обращение по поводу Израиля. Это очень важный вопрос с точки зрения сбалансирования стратегических интересов в регионе. Должна быть проведена проверка, пока не стало слишком поздно. Я призываю весь мир держать этот вопрос в центре внимания", - сказал Эрдоган.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!