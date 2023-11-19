Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. В мире
  3. Турция

Планируется эвакуация еще ста человек из сектора Газа в Турцию - МИД Турции

Турция Материалы 19 ноября 2023 17:01 (UTC +04:00)
Планируется эвакуация еще ста человек из сектора Газа в Турцию - МИД Турции

Читайте Trend в

Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Сегодня планируется эвакуация еще ста человек из сектора Газа в Турцию.

Как передает Trend, об этом сообщил официальный представитель МИД Турции Онджю Кечели.

Представитель МИД сказал, что в зависимости от ситуации, если условия не изменятся, планируется эвакуировать еще сто человек, в том числе граждан Турции и членов их семей.

44 человека, эвакуированные из сектора Газа 18 ноября, сегодня будут доставлены в Турцию. Кроме граждан Турции, среди них есть также граждане Турецкой Республики Северного Кипра и члены их семей.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости