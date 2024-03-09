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Ситуация в Газе требует принятия срочных решений - Хакан Фидан

Турция Материалы 9 марта 2024 00:39 (UTC +04:00)
Ситуация в Газе требует принятия срочных решений - Хакан Фидан

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, встретившийся со своим американским коллегой Энтони Блинкеном в рамках заседания Стратегического механизма в США, подчеркнул необходимость принятия срочных мер для облегчения страданий мирных жителей в Газе, передает Trend.

Фидан и его делегация провели встречу с Блинкеном в Вашингтоне в рамках седьмой по счету стратегической встречи, первая из которых состоялась в 2021 году. Они обсудили широкий круг вопросов, включая безопасность, региональное сотрудничество, торговлю и энергетику между двумя странами.

Фидан подчеркнул необходимость сотрудничества с США и другими странами для достижения прекращения огня в Газе и обеспечения непрерывной гуманитарной помощи.

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