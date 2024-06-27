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ЦБ Турции принял решение по учетной ставке

Турция Материалы 27 июня 2024 19:11 (UTC +04:00)

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Рена Абдурахманова
Рена Абдурахманова
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БАКУ /Trend/ - Центральный банк Турции принял решение сохранить учетную ставку на уровне 50%.

Об этом сообщают турецкие СМИ, передает Trend.

Было отмечено, что ослабление основной тенденции месячной инфляции в мае временно прекратилось.

Центральный банк Турции заявил, что внимательно отслеживает динамику ликвидности, и при необходимости инструменты стерилизации будут диверсифицированы.

Отметим, что очередное заседание Центрального банка Турции состоится 23 июля.

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