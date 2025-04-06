Эрдоган на протяжении многих служил своей стране, пользуясь поддержкой народа - Хакан Фидан

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на протяжении многих лет служил своей стране, пользуясь поддержкой народа.

Как сообщает Trend, об этом глава МИД Турции Хакан Фидан написал в соцсети X.

"Наш президент Реджеп Тайип Эрдоган долгие годы служил Турции и боролся против всех форм покровительства, пользуясь поддержкой, которую он получил от нашей страны. Мы не получали приказов ни от кого, кроме нашей нации, и не просили разрешения ни у кого, кроме нашего народа. Мы боролись со всеми видами центров силы и покровительства, нацеленных на Турцию", - сказал министр.

По его словам, именно Озгюр Озель представляет направление, которое на протяжении многих лет вело политику в тени переворотов против воли народа.

"Озгюр Озель, который на протяжении нескольких недель надеялся на помощь от иностранных держав и просил поддержки у иностранных столиц, заявил: «Мы чувствуем себя брошенными». Озгюр Озелдир - этот тот, который пытается создать героическую историю из дела о коррупции. Мы отвергаем этот менталитет, который смешивает личные амбиции с теориями заговора и представляет их под видом политики! Мы продолжим усердно трудиться, чтобы служить нашей стране", - отметил Хакан Фидан.