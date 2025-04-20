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Из-за тумана в Турции отменены некоторые авиарейсы

Турция Материалы 20 апреля 2025 14:15 (UTC +04:00)
Из-за тумана в Турции отменены некоторые авиарейсы

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Густой туман в Турции привел к отмене рейсов в некоторых аэропортах страны, передает Trend.

Согласно информации, отменены некоторые рейсы, запланированные из аэропорта Трабзона в Анкару и Стамбул.

Из-за тумана также наблюдались отмены и задержки рейсов в аэропорту Орду-Гиресун. Из-за погоды был отменен рейс из Стамбула.

Также приостановлены два запланированных рейса из Анкары и Стамбула в аэропорт Ризе-Артвин.

Сообщается, что полеты планируется возобновить после улучшения погодных условий.

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