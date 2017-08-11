Коалиция США использовала временные базы в Ираке для операций против ИГ

Коалиция во главе с США создала и позже закрыла некоторые временные базы в Ираке для борьбы с террористической группировкой "Исламское государство", передает РИА Новости со ссылкой на представителя коалиции.

В четверг турецкое агентство Anadolu сообщило, что США создают военную базу недалеко от города Талль-Афар на севере Ирака.

"Коалиция создала и закрыла некоторые из этих временных постов по всему Ираку, так как мы поддерживаем иракские силы безопасности в борьбе с ИГ", — сказал представитель коалиции.

"В оперативных целях мы не обсуждаем расположение сил коалиции. Впрочем, любые временные базы всегда создаются в координации с правительством Ирака и в поддержку иракских сил безопасности", — добавил он.

В среду, 2 августа Иракские силовики начали операцию против террористов ИГ в городе Талль-Афар к западу от Мосула.

Ранее премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади заявил, что город станет следующей целью армии после Мосула и будет освобожден "с той же решимостью".

Талль-Афар, расположенный в 50 километрах к западу от Мосула, остается последним серьезным оплотом террористов на границе с Сирией.