Коалиция США использовала временные базы в Ираке для операций против ИГ

11 августа 2017 22:02 (UTC+04:00)

Коалиция во главе с США создала и позже закрыла некоторые временные базы в Ираке для борьбы с террористической группировкой "Исламское государство", передает РИА Новости со ссылкой на представителя коалиции.

В четверг турецкое агентство Anadolu сообщило, что США создают военную базу недалеко от города Талль-Афар на севере Ирака.

"Коалиция создала и закрыла некоторые из этих временных постов по всему Ираку, так как мы поддерживаем иракские силы безопасности в борьбе с ИГ", — сказал представитель коалиции.

"В оперативных целях мы не обсуждаем расположение сил коалиции. Впрочем, любые временные базы всегда создаются в координации с правительством Ирака и в поддержку иракских сил безопасности", — добавил он.

В среду, 2 августа Иракские силовики начали операцию против террористов ИГ в городе Талль-Афар к западу от Мосула.

Ранее премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади заявил, что город станет следующей целью армии после Мосула и будет освобожден "с той же решимостью".

Талль-Афар, расположенный в 50 километрах к западу от Мосула, остается последним серьезным оплотом террористов на границе с Сирией.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Турция надеется, что удастся избежать войны между США и КНДР- президент
Турция 16:18
Сенаторы США призвали Трампа не блокировать поставки нефти из Венесуэлы
Другие страны 06:34
Два ключевых сотрудника аппарата постпреда США при ООН подали в отставку
В мире 10 августа 16:51
В Турции задержан россиянин-член ИГ
Турция 10 августа 12:45
Лидеру КНДР через несколько дней представят план атаки на базу США
США 10 августа 03:16
США расширили санкционные списки по Венесуэле, включив туда брата Уго Чавеса
США 10 августа 02:13
Ядерный арсенал США сейчас мощнее, чем когда-либо - Трамп
США 9 августа 16:11
Иран в отношениях с США пытается сделать хорошую мину при плохой игре
Ядерная программа 9 августа 12:54
ВВС Японии и США провели военные учения вблизи Корейского полуострова
США 9 августа 07:07
Хейли назвала резолюцию Совбеза ООН по КНДР "сильным сигналом"
США 9 августа 05:06
США заявили, что не будут бомбить ИГ на Филиппинах без запроса властей
США 9 августа 01:03
В Ираке ранены турецкие военные
Турция 7 августа 18:48
США вдвое сократили импорт азербайджанской нефти
Энергетика 7 августа 15:51
США окажут содействие таможне Узбекистана в обнаружении радиоактивных веществ
Бизнес 7 августа 15:43
Россия будет сокращать зависимость от доллара в ответ на санкции США
Россия 7 августа 14:14
В США не менее 30 человек пострадали из-за торнадо
США 7 августа 04:32
Постпред США при ООН рассказала о целях встречи Тиллерсона и Лаврова
США 6 августа 06:03
В США произошел взрыв возле мечети
США 5 августа 19:21