Американский истребитель совершил жесткую посадку в аэропорту Бахрейна

12 августа 2017 17:35 (UTC+04:00)

Американский истребитель F-18 совершил жесткую посадку в международном аэропорту Бахрейна из-за проблем с двигателем, пилот в результате инцидента не пострадал, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на заявление ВМС США, сообщает РИА Новости.

Как сообщил представитель американских ВМС Билл Урбан, самолет вылетел с борта авианосца "Нимиц" в Персидском заливе. По его словам, после возникновения проблем с двигателем пилот пытался перенаправить воздушное судно на авиабазу Шейх-Иса, но не смог этого сделать и вынужден был посадить его в коммерческом аэропорту.

"Из-за неисправности воздушное судно невозможно было остановить на взлетно-посадочной полосе, пилот эвакуировался, когда самолет выкатился за пределы полосы", — сказал Урбан.

Представители ВМС США начали расследование инцидента. По данным агентства, из-за происшествия работа международного аэропорта была частично нарушена.

Azernews Newspaper
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