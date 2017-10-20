В Белом доме назвали темы для возможного сотрудничества с Россией

Мы будем по-прежнему пытаться работать с Россия по определенным вещам, которые особенно важны для национальной безопасности (США), например, по Сирии, Северной Кореи – мы бы хотели работать с ними, чтобы противостоять некоторым таким угрозам, заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс на брифинге, передает РИА Новости.

Так пресс-секретарь ответила на вопрос, кем президент США Дональд Трамп видит Россию.

При этом Сандерс повторила, что США обеспокоены "вмешательством РФ" в американские выборы в 2016 году.

Москва подобные обвинения неоднократно отрицала, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".