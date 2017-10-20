В Белом доме назвали темы для возможного сотрудничества с Россией

20 октября 2017 22:49 (UTC+04:00)

Мы будем по-прежнему пытаться работать с Россия по определенным вещам, которые особенно важны для национальной безопасности (США), например, по Сирии, Северной Кореи – мы бы хотели работать с ними, чтобы противостоять некоторым таким угрозам, заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс на брифинге, передает РИА Новости.

Так пресс-секретарь ответила на вопрос, кем президент США Дональд Трамп видит Россию.

При этом Сандерс повторила, что США обеспокоены "вмешательством РФ" в американские выборы в 2016 году.

Москва подобные обвинения неоднократно отрицала, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".

Azernews Newspaper
Новости по теме
США построят ледокол
США 17:59
Делегация Узбекистана встретилась со стафферами Конгресса США
Узбекистан 17:50
Отряд боевых кораблей ВМС Ирана прибыл в Махачкалу
Иран 17:28
За 25 лет около 7000 граждан Азербайджана получили образование в США
Азербайджан 17:19
В США распродают советские МиГ-21 и МиГ-29
США 17:16
США не стремятся к разрыву деловых отношений между Европой и Ираном
Иран 17:14
Пхеньян намерен усмирить американцев и ответить на огонь огнем
В мире 15:55
В Госдуму РФ внесен законопроект о трудоустройстве граждан Узбекистана в России
Узбекистан 15:50
Москва и Вашингтон продолжают диалог по стратегической стабильности, Ирану и КНДР
США 15:05
Поступило сообщение об угрозе взрыва в посольстве Японии в Москве
В мире 13:08
Представители КНДР и США решили не встречаться на конференции по нераспространению
В мире 12:24
Госдума России ратифицировала соглашение с Беларусью о техобеспечении региональной группировки войск
Беларусь 11:45
Иран и Россия обсудили ситуацию вокруг иранской ядерной сделки
Иран 10:20
Участники Московской конференции по нераспространению обсудят соглашение по Ирану и КНДР
В мире 10:01
Во Владивостоке открылись российско-индийские учения "Индра-2017"
Россия 09:57
Минобороны США и Израиля создают рабочую группу для углубления сотрудничества
США 09:55
Проблемы между РФ и США можно решить путем совместной работы - Путин
В мире 19 октября 21:57
Посольство США в Ираке рекомендовало находящимся в стране американцам не покидать дома
США 19 октября 17:50