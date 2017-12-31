Трамп назвал годовой рост американских бирж своей заслугой

31 декабря 2017 19:09 (UTC+04:00)

"Если бы были избраны демократы (жуликоватая Хиллари), ваши акции снизились бы на 50% по сравнению с курсом на день выборов. А теперь у них отличное будущее - и все только начинается!" - написал Трамп в своем Twitter, передает РИА Новости.

По его словам, эти и другие достижения стоит учесть избирателям на промежуточных выборах 2018 года. "С какой стати разумные избиратели стали бы поддерживать демократов на выборах в конгресс 2018 года, когда их политика полностью убьет огромное богатство, созданное в течение месяцев после выборов", - добавил Трамп. Среди своих заслуг он перечислил также борьбу с запрещенной в России террористической группировкой "Исламское государство", заботу о ветеранах, назначение судей-консерваторов, "крепкие границы", защиту гарантирующей право на ношение оружия Второй поправки к Конституции США, а также сокращение налогов.

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