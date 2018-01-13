Американская академия киноискусств завершила голосование за номинантов на премию "Оскар"

13 января 2018 01:47 (UTC+04:00)

Американская академия киноискусств завершила отбор номинантов на кинопремию "Оскар". В пятницу истекло время, отпущенное более шести тысячам киноакадемиков с правом голоса, чтобы заполнить и отправить бюллетени с именами кандидатов в будущие лауреаты. Об этом сообщила Американская академия киноискусств, присуждающая эту награду, передает ТАСС.

"Голосование завершается сегодня. За кого вы будете болеть 23 января?" - говорится в Twitter академии.

В выдвижении номинантов задействованы ее действующие члены, среди которых актеры Уилл Смит, Сэльма Хайек и Кира Найтли, режиссеры Квентин Тарантино и София Коппола, музыканты Брюс Спрингстин и Элтон Джон. Заполненные ими бюллетени возвращаются в международную аудиторско-консалтинговую фирму PricewaterhouseCoopers, которой с 1934 года доверен подсчет голосов на всех этапах "оскаровской" гонки. Опоздавшие хотя бы на минуту конверты к рассмотрению не принимаются.

Ленты на иностранных языках на суд американских киноакадемиков направили несколько десятков стран. Из 92 фильмов были отобраны девять, в том числе "Нелюбовь" российского режиссера Андрея Звягинцева. Позднее этот список будет сокращен до пяти картин.

Претенденты на самый престижный трофей в мире кино станут известны 23 января. В феврале начнется второй, заключительный этап голосования, который определит уже обладателей "Оскара".

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