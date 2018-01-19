В США Палата представителей одобрила проект временного бюджета

19 января 2018 05:11 (UTC+04:00)

Палата представителей конгресса США в пятницу одобрила законопроект о временном финансировании правительства, передает РИА Новости.

Одобренный документ позволяет правительству работать вплоть до 18 февраля. Теперь он должен поступить на рассмотрение сената и, в случае успеха, на подпись президента США.

Срок действия нынешнего закона о финансировании американского правительства истекает в ночь с пятницы на субботу. Если он не будет продлен, федеральные ведомства должны будут закрыться и отпустить в неоплачиваемый отпуск всех сотрудников, присутствие которых на рабочем месте не является обязательным для обеспечения национальной безопасности.

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