Торговая палата США считает критически важным состояние отношений с Китаем

30 января 2018 10:17 (UTC+04:00)

Состояние двусторонних отношений Китая и США имеет критически важное значение для развития торгово-экономических связей двух стран и для бизнес-климата в целом, свидетельствуют данные ежегодного доклада Торговой палаты США в Китае, передает РИА Новости.

Торговая палата США в октябре-ноябре прошлого года провела опрос среди американских компаний, ведущих или намеревающихся открыть бизнес в КНР, в итоге более 70% респондентов отметили важность двусторонних политических контактов для ведения коммерческой деятельности.

В докладе отмечается, что "крепкие двусторонние отношения остаются критически важными для бизнеса", члены палаты надеются на их развитие, но также выражают озабоченность тем, что уровень неопределенности в отношениях между США и Китаем все еще высок.

"В коммерческих отношениях Китая и США все еще остается дисбаланс, и сложно понять, как он может быть исправлен без создания новых трений между двумя странами", — сообщил в ходе презентации доклада глава торговой палаты США в Пекине Уильям Зарит.

Согласно опросам, 43% членов Торговой палаты США в Китае считают, что межгосударственные отношения стран "критически важны" для бизнеса, 35% отметили, что связи между государствами "очень важны", 18% считают их частично важными, 3% отметили, что бизнес развивается вне зависимости от политических отношений, 1% считает их абсолютно неважными.

По мнению 36% опрошенных, двусторонние отношения имеют хороший шанс на улучшение после визита в Китай президента США Дональда Трампа в ноябре 2017 года.

В докладе Торговой палаты США отмечается значительный рост оптимизма американских компаний относительно ведения коммерческой деятельности в Китае, однако при этом около 46% компаний отметили, что государственное регулирование в их отношении намного более строгое и несправедливое, чем в отношении местных компаний.

В прошлом году 55% компаний считали, что они находятся неравном положении с местными фирмами. В первую очередь в 2017 году компании жаловались на запреты или ограничения в участии в той или иной сфере рынка (55%), ужесточение запретов и норм в отношении иностранных компаний (52%), сложности с получением лицензий (35%), недостаток государственных инвестиций(36%), сложные таможенные процедуры(9%), нарушения прав собственности(21%).

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