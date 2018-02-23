Опра Уинфри опровергла слухи о намерении баллотироваться в президенты США

23 февраля 2018 21:17 (UTC+04:00)

Американская телеведущая Опра Уинфри опровергла слухи о своих планах стать кандитатом в президенты США.

"Я точно не буду баллотироваться в президенты", - заявила она в пятницу в эфире шоу Джимми Киммела на телеканале ABC, передает РИА Новости.

Сообщения о том, что Уинфри рассматривает возможность участия в президентских выборах в 2020 году, появились в СМИ в январе после ее выступления на 75-й церемонии вручения премий "Золотой глобус". Действующий президент США Дональд Трамп, комментируя публикации, выразил уверенность, что выиграет у Уинфри, но усомнился, что она будет участвовать в выборах.

Опра Уинфри является сторонницей Демократической партии США, а Трамп представляет Республиканскую партию. Считается, что поддержка телеведущей Барака Обамы добавила Обаме до одного миллиона голосов на выборах 2008 и 2012 годов.

Уинфри вела в 1986-2011 годах собственное ток-шоу на ТВ, эта программа остается наиболее рейтинговой в своем жанре за всю историю американского телевидения. Впоследствии она продолжила карьеру в качестве телепродюсера и в других областях. Как и Трамп, Уинфри считается долларовым миллиардером - ее состояние оценивается в 3 миллиарда долларов. Уинфри входит во всевозможные рейтинги влиятельности - так, она является наиболее богатой женщиной в США, сделавшей свое состояние с нуля, она также на первых местах по влиянию среди известных афроамериканцев.

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