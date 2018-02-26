Южная Корея призвала США "снизить планку" в отношении переговоров с КНДР

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин призвал США "снизить планку для диалога с Северной Кореей", об этом он заявил во время встречи с вице-премьером Госсовета КНР Лю Яньдун в Сеуле, передает РИА Новости.

"Нужно, чтобы США снизили планку диалога с Северной Кореей, а Север должен продемонстрировать свою готовность к денуклеаризации. Важно, чтобы США и Северная Корея сели лицом друг к другу [за столом переговоров]", — привел слова президента его пресс-секретарь, на которого ссылается агентство Ренхап.

В воскресенье президентская администрация Южной Кореи распространила сообщение, в котором говорилось о готовности северного соседа начать диалог с США. На встрече с президентом Южной Кореи северокорейская делегация высказала мнение, что межкорейские отношения должны развиваться одновременно с отношениями между КНДР и США. Известно, что на встрече президент Мун Чжэ Ин затронул вопрос о денуклеаризации КНДР, однако о реакции северокорейской делегации не сообщается.

Реакция США, также как и Японии, была сдержанной. США заявили о своем намерении посмотреть, насколько высказывание Северной Кореи о готовности вести диалог с Вашингтоном может стать первым шагом к денуклеаризации.

Делегация Северной Кореи во главе с заместителем председателя ЦК, заведующим отделом единого фронта Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхолем прибыла в Южную Корею в воскресенье. Трехдневный визит приурочен к закрытию олимпиады в Пхенчхане. Ким Ён Чхоль считается одной из ключевых фигур в деле о затоплении южнокорейского корвета "Чхонан" в 2010 году. Он также входит в список лиц, против которых введены международные санкции. Несмотря на это, южнокорейская сторона одобрила его визит в составе делегации КНДР на закрытие Олимпиады.

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