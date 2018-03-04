Трамп допустил, что в США могут снять ограничения на срок президентства

Президент США Дональд Трамп восхитился инициативой властей Китая снять ограничения на срок пребывания главы государства на посту, а также предложил сделать то же самое в американской политической системе.

Об этом сообщает CNN.

«Он (Лидер КНР Си Цзиньпин. - RT) президент пожизненно, постоянный президент. Он замечательный... Смотрите, ему удалось сделать это, и я считаю, что это отлично. Может быть, нам стоит постараться сделать то же самое однажды», - приводит телеканал слова Трампа.

Ранее Коммунистическая партия Китая предложила внести поправки в Конституцию и изменить срок полномочий главы государства.

Из Конституции предлагается убрать ограничение, которое не даёт находиться на посту главы страны, а также занимать позицию вице-председателя КНР одному человеку более двух сроков подряд.

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