Трамп допустил, что в США могут снять ограничения на срок президентства

Президент США Дональд Трамп восхитился инициативой властей Китая снять ограничения на срок пребывания главы государства на посту, а также предложил сделать то же самое в американской политической системе.
Об этом сообщает CNN.
«Он (Лидер КНР Си Цзиньпин. - RT) президент пожизненно, постоянный президент. Он замечательный... Смотрите, ему удалось сделать это, и я считаю, что это отлично. Может быть, нам стоит постараться сделать то же самое однажды», - приводит телеканал слова Трампа.
Ранее Коммунистическая партия Китая предложила внести поправки в Конституцию и изменить срок полномочий главы государства.
Из Конституции предлагается убрать ограничение, которое не даёт находиться на посту главы страны, а также занимать позицию вице-председателя КНР одному человеку более двух сроков подряд.
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