Американский робот собрал кубик Рубика менее чем за полсекунды (ВИДЕО)

В США инженеры спроектировали робота, который может собрать кубик Рубика за 0,38 секунды. Соответствующее видео опубликовано на YouTube, передает РИА Новости.

Робота сконструировали аспиранты Массачусетского технологического института Бен Катц, исследователь в области робототехники, и Джаред Ди Карло, разработчик программного обеспечения.

Ди Карло сообщил, что создатели использовали самые дешевые кубики Рубика, поскольку опасались, что в ходе эксперимента робот уничтожит много образцов. В итоге им потребовалось лишь четыре игрушки.

Разработчики отмечают, что их робот может собрать игрушку еще быстрее - за 0,25 секунды.

Головоломка кубик Рубика была изобретена в 1974 году венгерским скульптором и преподавателем архитектуры Эрне Рубиком.

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