Американский суд решил, что Google нарушил авторские права Oracle

27 марта 2018 21:34 (UTC+04:00)

Апелляционный суд США по федеральному округу во вторник постановил, что Google неправомерно использовала язык программирования Java, разработанный Oracle, говорится в документах суда, передает РИА Новости.

"Google мог бы соблюсти авторские права… путем разработки собственных программных интерфейсов или лицензирования интерфейсов Oracle для использования при разработке своей новой платформы, однако компания решила копировать продукт Oracle", - говорится в решении суда.

Апелляционный суд направил дело в федеральный суд в Сан-Франциско, который определит сумму компенсации, которую Google должен выплатить Oracle.

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