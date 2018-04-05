Мексиканский сенат попросил частично прекратить сотрудничество с США

5 апреля 2018 02:31 (UTC+04:00)

Сенат Мексики попросил правительство страны прекратить сотрудничество с США в ряде областей из-за неуважительного отношения со стороны президента Дональда Трампа, передает РИА Новости.

"Просим правительство республики прекратить двустороннее сотрудничество с США по миграции и борьбе с организованной преступностью, пока президент Дональд Трамп не будет вести себя вежливо и с уважением по отношению к Мексике", - говорится в коммюнике сената.

Также верхняя палата конгресса Мексики потребовала от Трампа уважения к Мексике и осудила планы использовать военных для охраны границы с Мексикой. Ранее глава МВБ Кирстен Нильсен заявила, что президент Трамп поручил министерствам обороны и внутренней безопасности привлечь национальную гвардию к охране границы.

"Сенат категорически отвергает намерение президента Дональда Трампа милитаризировать границу с Мексикой и считает эти действия еще одним оскорблением", - говорится в заявлении.

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