Власти Нью-Йорка намерены переместить статую "Атакующий бык" возле фондовой биржи

20 апреля 2018 07:40 (UTC+04:00)

Власти Нью-Йорка намерены изменить место расположения двух известных бронзовых статуй - "Бесстрашную девочку" (Fearless Girl) и "Атакующего быка" (Charging Bull). Об этом говорится в опубликованном в четверг заявлении мэра крупнейшего мегаполиса США Билла де Блазио, передает ТАСС.

В настоящее время оба изваяния, привлекающие большой интерес со стороны туристов, находятся друг напротив друга рядом с парком Боулинг-Грин в финансовом квартале города. Статуя "Атакующий бык" итальянского скульптора Артуро ди Модика появилась в этом месте в 1989 году. Она изображает огромного быка, готового броситься вперед и символизирует оптимизм рассчитывающих на рост рынка финансистов и инвесторов.

"Бесстрашная девочка" была установлена здесь без разрешения властей 7 марта 2017 года, накануне Всемирного женского дня. Статуя изображает маленькую девочку, которая смотрит на готового к атаке быка. Изваяние, созданное американским скульптором уругвайского происхождения Кристен Висбаль, символизирует способность женщин справляться с любыми задачами не хуже мужчин, а также напоминает об их праве занимать руководящие посты в крупных корпорациях.

Де Блазио в марте 2017 года обещал как минимум на 12 месяцев оставить на этом месте "Бесстрашную девочку", которая понравилась жителям мегаполиса и стала привлекать туристов. В четверг мэр заявил, что статую до конца 2018 года переместят ближе к зданию Нью-Йоркской фондовой биржи. Она находится примерно в пяти минутах ходьбы от парка Боулинг-Грин.

"Мы рады, что "Бесстрашная девочка" находится здесь. Это яркий символ того, что в высшем эшелоне деловой Америки необходимы перемены", - подчеркнул Де Блазио. Он заверил, что статуя останется "частью жизни города". Мэр подчеркнул, что перенос изваяния на новое место "облегчит доступ к нему посетителей и гарантирует, что послание по-прежнему будет услышано".

В заявлении также уточнялось, что власти города "рассматривают возможность" переместить и "Атакующего быка" ближе к зданию Нью-Йоркской фондовой биржи. Позже пресс-секретарь де Блазио Эрик Филлипс написал в Twitter: "Бык почти точно будет передвинут и, весьма вероятно, что он воссоединится с "Бесстрашной девочкой". "Но это непросто, придется разобраться с некоторыми вещами, - добавил он. - Каждый, кому приходилось передвигать 7000-фунтовую (около 3,1 тонны - прим. ТАСС) статую, знает, что я имею в виду".

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