Белый дом заявил о прогрессе в вопросе денуклеаризации КНДР

3 июля 2018 01:16 (UTC+04:00)

Белый дом не может ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о продолжении ядерной программы КНДР, но отмечает прогресс в работе над вопросом денуклеаризации, заявила в ходе регулярного брифинга для журналистов пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, пишет РИА Новости.

"Я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть. Что я могу сказать, мы можем отметить прогресс в нашей работе с Северной Кореей", - сказала она.

Президент США Дональд Трамп провел саммит с главой КНДР Ким Чен Ыном в Сингапуре 12 июня. В подписанном документе обе стороны подтвердили приверженность денуклеаризации Корейского полуострова, но воздержались от более детальных обязательств.

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