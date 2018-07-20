В Миссури не менее восьми человек погибли при крушении лодки на озере (Обновлено)

07:09 (GMT+4) Охотничья лодка перевернулась на озере Тейбл-рок в штате Миссури, погибли не менее восьми человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал WFLA.

Ранее шериф округа Стоун сообщил, что на борту лодки находился 31 человек, включая детей.

Семь человек после кораблекрушения госпитализированы, отмечает телеканал.

Предположительно, причиной инцидента стал сильный ветер, вызвавший шторм на озере.

07:00 (GMT+4) Прогулочная моторная лодка-амфибия потерпела крушение в четверг на озере Тейбл-Рок в штате Миссури. По меньшей мере шесть человек погибли, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Fox News.

По его данным, на борту амфибии находился 31 человек. Несколько человек из числа спасшихся госпитализированы. На месте трагедии работают группы водолазов.

Местные власти пока не уточняют, что стало причиной крушения. Метеорологи информировали о сильном ветре, достигавшем местами 26,8 метра в секунду.

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