США назначили спецпредставителя по Ирану

16 августа 2018 23:15 (UTC+04:00)

Госсекретарь США Майк Помпео назначил Брайана Хука спецпредставителем США по Ирану, сообщает РИА Новости.

Он представил журналистам Хука, назвав его "нашим новым спецпредставителем по Ирану".

Хук ранее занимал должность директора департамента по политическому планированию.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из соглашения с Ираном от 2015 года, по которому Тегеран в обмен на снятие санкций согласился разрешить инспекции своей ядерной программы. США уже ввели вновь часть санкций против Ирана, действовавших до 2015 года, и планируют расширять санкционный режим.

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