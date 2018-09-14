Минфин США внес авиакомпанию из Таиланда в санкционный список по Ирану

Соединенные Штаты в пятницу ужесточили санкции против Ирана и внесли в черный список авиационную компанию My Aviation Company Limited из Таиланда, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министерства финансов США.

Ведомство обвиняет My Aviation Company Limited в связях с иранской авиакомпанией Mahan Air, против которой Вашингтон ранее ввел рестрикции.

Соединенные Штаты заморозили любую собственность, которую могла иметь компания из Таиланда на территории страны, и ввели запрет на проведение финансовых операций с ее участием.

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