Трамп недоволен повышением ставки ФРС

27 сентября 2018 01:26 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп заявил, что он недоволен решением Федеральной резервной системы (ФРС) о повышении базовой процентной ставки, передает РИА Новости.

Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам заседания 25-26 сентября повысила базовую процентную ставку на 0,25 процентного пункта — до 2-2,25% годовых с 1,75-2% годовых.

"К сожалению, сегодня была поднята ставка, потому что у нас слишком хорошо идут дела. Я не очень доволен этим решением. Потому, что это (решение) под вопросом. Это поднимет долговую нагрузку и создаст другие проблемы, в частности с занятостью населения…." – заявил Трамп в ходе пресс-конференции в Вашингтоне.

Трамп также считает, что это решение может привести к дополнительным "экономическим шокам".

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