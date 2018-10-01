США сохранят пошлины на сталь и алюминий с Мексикой и Канадой

1 октября 2018 21:08 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп заявил, что импортные пошлины на сталь и алюминий в отношении Мексики и Канады будут сохраняться, несмотря на заключенное соглашение о свободной торговле USMCA с этими странами, передает РИА Новости.

До тех пор, пока мы не сможем сделать все, чтобы наши металлурги были защищены, мы не позволим нашей металлургической отрасли исчезнуть. … Нам нужна металлургия, нам нужен наш алюминий. Мы работаем над этим сейчас, но это не было частью этого (переговоров с Мексикой и Канадой – ред.)", — сказал Трамп, выступая на пресс-конференции, посвященной соглашению с этими двумя странами.

США с 1 июня ввели в действие торговые пошлины на сталь (25%) и алюминий (10%). Сейчас пошлинами в 25% облагается стальная продукция из всех стран, кроме Австралии, Аргентины, Бразилии и Южной Кореи. Пошлины в 10% действуют на импорт в США алюминия из всех стран, кроме Австралии и Аргентины. В качестве обоснования для введения пошлин администрация президента США Дональда Трампа сослалась на 232-ю статью американского закона о расширении торговли от 1962 года. Эта норма позволяет президенту устанавливать торговые барьеры с иностранными государствами, если это оправдано интересами нацбезопасности.

Ранее США, Канада и Мексика достигли торгового соглашения, которое теперь будет называться USMCA вместо НАФТА. Соглашение НАФТА действовало с 1994 года между США, Мексикой и Канадой. Трамп, вступив в должность, заявил, что намерен пересмотреть его или заключить новое соглашение. Переговоры начались в 2017 году. Трамп заявлял, что предпочел бы раздельные торговые договоры с Мехико и Оттавой, что почти наверняка поставило бы крест на НАФТА. США ранее достигли отдельного соглашения с Мексикой и грозили ограничиться двусторонним договором с Мехико, если Оттава не пойдет на американские условия.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Главы Мексики, США и Канады обсудили детали договора USMCA
В мире 21:46
Цена на нефть марки Brent впервые с 2014 года превысила $84 за баррель
Энергетика 20:58
Кувейт прекратил экспорт нефти в США
Арабские страны 20:18
США рассчитывают на помощь Китая по вопросу денуклеаризации КНДР
США 20:02
Трамп прокомментировал новое торговое соглашение с Канадой и Мексикой
США 15:25
Президент Швейцарии: Сохранение ядерной сделки с Ираном весьма важно для мира
Ядерная программа 15:15
Лента новостей
Главы Мексики, США и Канады обсудили детали договора USMCA
В мире 21:46
Министр здравоохранения дал поручения по лечению пострадавших при столкновении автобуса с поездом в Баку
Общество 21:04
Цена на нефть марки Brent впервые с 2014 года превысила $84 за баррель
Энергетика 20:58
Почта Азербайджана обнародовала число утерянных документов зарегистрированных в службе находок
ИКТ 20:53
"Узаэронавигация" объявляет тендер на модернизацию системы управления полётами
Тендеры 20:47
Фаик Агаев признался в любви поэтессе Нармине Мамедзаде – дорогой подарок вызвал ажиотаж (ВИДЕО, ФОТО)
Звёздный мир 20:47
Узбекско-корейское СП объявляет тендер на поставку спирта
Тендеры 20:44
Госструктура Узбекистана поможет «Яндекс.Такси» в составлении онлайн-карт
ИКТ 20:43
Госкомтаможня об импорте электромобилей в Азербайджан (Эксклюзив)
Бизнес 20:38