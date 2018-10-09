Глава НАСА заявил о желании сотрудничать с Роскосмосом в исследовании Луны

Глава НАСА Джим Брайденстайн заявил, что хотел бы, чтобы Роскосмос присоединился к американскому проекту исследования Луны, сообщает во вторник РИА Новости.

"Все это требует от нас международного партнерства. И мы бы хотели, чтобы Роскосмос был во все это вовлечен", — сказал Брайденстайн в ходе лекции в Научной библиотеке МГУ им. Ломоносова в Москве, рассказывая о планах исследования Луны и создания окололунной станции.

По его словам, США не могут решить вопрос создания транспортной системы между Землей и Луной в одиночку.

Он также заявил, что НАСА готово сотрудничать с Россией и в других проектах. "Мы будем сотрудничать с Россией в изучении Луны, Марса и других уголков Вселенной", — сказал глава НАСА.

В заключение выступления он призвал студентов реализовывать новые проекты в освоении космоса: "И, как сказал Юрий Гагарин, "Поехали!"

Напомним, что в сентябре прошлого года "Роскосмос" и НАСА в рамках международного астронавтического конгресса в Австралии подписали меморандум о сотрудничестве в создании международной окололунной станции Deep Space Gateway, впоследствии получившей название Gateway — Lunar Orbital Platform, а после совещания в сентябре 2018 года просто The Gateway.

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