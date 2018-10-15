Трамп рассказал, в чем Китай опаснее России

15 октября 2018 06:16 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп считает, что Китай опаснее РФ с точки зрения "вмешательства в выборы", передает РИА Новости.

На вопрос в интервью CBS, вмешивалась ли Россия в выборы 2016 года, Трамп ответил: "Они вмешивались, но, думаю, Китай тоже вмешивался. Я думаю, что Китай — более крупная проблема".

Трамп вновь опроверг предположения о том, что он "сговаривался с Россией" в ходе выборов.

"Вы что думаете, я бы стал звонить в Россию и просить помочь мне помочь с выборами? Да ладно вам. Они бы не смогли мне помочь. Позвонить в Россию! Просто смешно", — заявил Трамп.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Трамп рассказал, почему не хочет бороться с изменением климата
США 04:12
В Калифорнии не менее 40 человек пострадали в ДТП с автобусом
США 02:58
В Катар прибыл десантный корабль США
США 00:40
Трамп снова заявил, что доверяет Ким Чен Ыну
США 14 октября 23:00
Глава NASA: Отношения США и РФ в космосе останутся прочными, несмотря на разногласия
США 14 октября 22:39
В Техасе в перестрелке на детском дне рождения погибли четыре человека
США 14 октября 22:06
Лента новостей
У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,8
Россия 06:46
Папа Римский Франциск хотел бы посетить КНДР следующей весной
Другие страны 05:29
Число отравившихся питьевой водой в Ираке возросло до 111 тысяч человек
Другие страны 05:14
Борис Джонсон призвал сопротивляться давлению ЕС на переговорах по Brexit
Европа 04:51
Трамп рассказал, почему не хочет бороться с изменением климата
США 04:12
Хант: Заключение сделки по Brexit крайне важно для обеспечения безопасности в Европе
Европа 03:18
В Калифорнии не менее 40 человек пострадали в ДТП с автобусом
США 02:58
Премьер-министр Румынии совершит визит в Турцию
Турция 02:30
Житель Канады выиграл в лотерею почти $4 млн
Другие страны 02:22