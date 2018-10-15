Трамп рассказал, в чем Китай опаснее России

Президент США Дональд Трамп считает, что Китай опаснее РФ с точки зрения "вмешательства в выборы", передает РИА Новости.

На вопрос в интервью CBS, вмешивалась ли Россия в выборы 2016 года, Трамп ответил: "Они вмешивались, но, думаю, Китай тоже вмешивался. Я думаю, что Китай — более крупная проблема".

Трамп вновь опроверг предположения о том, что он "сговаривался с Россией" в ходе выборов.

"Вы что думаете, я бы стал звонить в Россию и просить помочь мне помочь с выборами? Да ладно вам. Они бы не смогли мне помочь. Позвонить в Россию! Просто смешно", — заявил Трамп.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.