Трамп и Абэ могут провести переговоры в конце января в Давосе

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент США Дональд Трамп могут провести переговоры в конце января 2019 года на полях Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе. Как передаёт Trend со ссылкой на ТАСС об этом в воскресенье сообщило агентство Kyodo.

По его данным, в настоящее время ведется согласование возможности проведения такой встречи. Отмечается, что ключевыми темами этих переговоров должны стать экономические отношения между Японией и США, а также ситуация на Корейском полуострове.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что Трамп примет участие в ВЭФ в Давосе. При этом, по словам Сандерс, американскую делегацию будет возглавлять министр финансов Стивен Мнучин. В Давос также отправятся госсекретарь Майкл Помпео, министр торговли Уилбур Росс, представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер, министр внутренней безопасности Кирстьен Нильсен, а также дочь и зять американского лидера - советники главы государства Иванка Трамп и ее муж Джаред Кушнер.

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