Трамп заявил, что "долго и продуктивно" говорил с Эрдоганом о Сирии

23 декабря 2018 21:30 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп заявил, что в воскресенье "долго и продуктивно" говорил по телефону с президентом Турции Тайипом Эрдоганом о Сирии и торговле, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Трамп в среду заявил о победе над террористической организацией "Исламское государство"* в Сирии, отметив, что это было единственной причиной нахождения американских военных в стране. Позже пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что США начали вывод войск из Сирии, но победа над ИГ не означает прекращения существования коалиции. Агентство Рейтер со ссылкой на источники передало, что всех сотрудников госдепартамента США эвакуируют из Сирии в течение 24 часов, а вооруженные силы будут выведены за 60-100 дней.

"Я только что долго и продуктивно говорил по телефону с президентом Турции Эрдоганом. Мы обсуждали ИГ, наши общие действия в Сирии, медленный и тесно скоординированный вывод войск США оттуда… Мы также обсуждали существенно расширившуюся торговлю", - написал он в своем Twitter.

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